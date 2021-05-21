Появилось видео с места ЧП в коллекторе под Ростовом

В Ростовской области в результате ЧП в коллекторе под Таганрогом погибли 10 человек, еще пятерых рабочих госпитализировали. В распоряжении «360» появилось видео, снятое на месте трагедии.

На кадрах можно наблюдать, что территорию очистных сооружений обследуют полицейские со служебной собакой. Прибыла машина пожарных.

«360» удалось пообщаться с молодым человеком, чья теща оказалась в числе пострадавших. Сейчас женщина в реанимации, она в тяжелом состоянии. Мужчина объяснил, что приехал узнать номер телефона ее начальника, чтобы выяснить у него, что произошло. По его словам, родственников ни о чем не извещали.

Предполагаемой причиной гибели рабочих стал выброс метана. Тех, кто выжил, госпитализировали с отравлением. По последним данным, в больницу доставили восемь человек. Из них пятеро находятся в реанимации, еще трое — в терапевтическом отделении. Мэр Таганрога сообщал, что пока неизвестно, все ли тела извлечены из коллектора. Трудности возникли из-за того, что он затоплен.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее поручил передать дело о ЧП на очистных в центральный аппарат СК.