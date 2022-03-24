Появилось видео с места ЧП на шахте «Осинниковская» в Кузбассе

Выброс угля и газа произошел в шахте «Осинниковская» в Кузбассе. Эвакуировали 118 горняков, еще один человек может находиться под землей. В распоряжении «360» появились кадры, снятые на месте аварии.

На видео показана территория шахты и производственные объекты. На месте присутствуют спасатели МЧС.

В момент ЧП в шахте «Осинниковская» под землей находились 119 человек. В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) ранее сообщили, что 118 человек вывели из шахты, еще с одним рабочим нет связи. Возможно, он все еще находится под землей.

В МЧС по Кемеровской области сообщали, что на место происшествия направили два отделения горноспасателей.

По данным ТАСС от источника в оперативных службах, на момент аварии бригада выходила из шахты. Предположительно, на аварийном участке остался комбайнер.

Шахта «Осинниковская» находится в городе Осинники на юге Кемеровской области. Это одна из самых глубоких шахт в Кузбассе. Предприятие ввели в эксплуатацию еще в 1932 году. Шахта принадлежит «Распадской угольной компании».