Появилось видео с места аварии с автобусом в Москве

При столкновении автомобиля и пассажирского автобуса в Москве пострадал пассажир, находившийся в легковой машине. Об этом «360» сообщили в региональном ГУ МВД. В нашем распоряжении оказалось видео с места событий.

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

По данным ведомства, авария произошла в 18:35 в районе дома № 3 на улице Череповецкая. О других пострадавших в полицию не сообщали. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранители.

По информации источника «360», водитель легкового автомобиля пытался проскочить между двумя другими машинами, но в итоге врезался в автобус, а потом отлетел в мусоровоз.