Эксклюзив 29 января 2023, 13:14 Появилось видео с места аварии на подстанции на Воробьевых горах «360» снял видео с места аварии на подстанции на Воробьевых горах

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«360» снял видео с места ЧП на электроподстанции, питающей фуникулер на Воробьевых горах в Москве. Судя по кадрам, разрушения заметны, но затронули лишь часть здания.

По данным источника канала, рухнул фрагмент стены на площади четыре квадратных метра.

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Фуникулер останавливать не пришлось, он работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что в трансформаторную подстанцию врезался автомобиль или кран. Пострадавших нет. Виновник происшествия скрылся. На место вызвали полицию.

Сотрудники подстанции провели переподключение. Энергетики занялись обесточиванием. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

Подробности происшествия уточняются.