Эксклюзив 30 мая 2023, 17:06 Появилось видео с места атаки БПЛА на дом в Новой Москве Видео «360»: полицейские работают на месте удара БПЛА в жилой дом в Новой Москве

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У поврежденного атакой украинского беспилотника дома в Новой Москве продолжают работу сотрудники правоохранительных органов. В распоряжении «360» оказалось видео с места.

На территории возле многоэтажки продолжают работать правоохранители. Жильцы уже вернулись в свои квартиры — люди занимаются своими делами.

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Утром 30 мая на Москву и Подмосковье совершили атаку при помощи беспилотников. В Минобороны рассказали, что Украина использовала восемь дронов, пять из которых сбили в Московской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. К расследованию случившегося подключат самых опытных следователей и криминалистов.

Президент Владимир Путин заявил, что Украина попыталась спровоцировать РФ на ответные действия. По его словам, простые украинцы должны понимать, к чему подталкивает нынешнее руководство страны. Глава государства напомнил, что конфликт развязала не Россия — в 2014 году войну против Донбасса начала Украина. Путин добавил, что РФ не прибегает к мерам, которые используют «украинские воротилы».