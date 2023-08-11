Эксклюзив 11 августа 2023, 12:23 Появилось фото обломков сбитого дрона на набережной в Москве «360» опубликовал видео с Карамышевской набережной в Москве, где рухнул дрон ВСУ

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Часть Карамышевской набережной в Москве, где упал украинский беспилотник, оцепили. Правоохранительные органы работают на месте случившегося. «360» публикует видео оттуда и фотографии обломков.

На кадрах видно, что оперативные службы осматривают лесной массив, где рухнул дрон. Полиция, скорая помощь и спасатели находятся на улице. Там же работают и журналисты.

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По данным ТАСС, перекрыт участок дороги от улицы Саляма Адиля до Народного Ополчения. Движение пока остановили в обе стороны.

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Минобороны России заявил, что днем 11 августа в Москве предотвратили атаку беспилотника ВСУ по одному из объектов в городе. Средства РЭБ подавили БПЛА.

Ведомство уточнило, что в результате случившегося никто не пострадал. Никаких разрушений также не зафиксировали. Очевидцы уточняли, что беспилотник взорвался и рухнул на Карамышевской набережной.

Москвичи рассмотрели, что этот летательный аппарат был похож на серебристый самолет. Он летел на высоте примерно 150 метров.