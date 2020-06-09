Появилось видео с Ефремовым в зале суда

Появилось видео из здания Таганского суда, где проходит слушание по делу о смертельном ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым. Кадры оказались в распоряжении «360».

Михаилу Ефремову предъявили обвинение в ДТП в состоянии опьянения, в ходе которого погиб человек. Следствие намерено добиваться домашнего ареста для подсудимого.

Ночью 8 июня актер пересек на своей машине двойную сплошную и врезался с фургоном. Видео с места аварии опубликовал ЦОДД.

Водитель грузового автомобиля от полученных травм скончался через несколько часов в реанимации. Медицинское освидетельствование показало в крови артиста наличие алкоголя.