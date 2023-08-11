11 августа 2023, 11:50
Появилось видео с беспилотником, который сбили в Москве
Очевидцы опубликовали видео с дроном, который сбили над Карамышевской набережной в Москве
Украинские силы попытались ударить по Москве с помощью дрона. БПЛА сбили над Карамышевской набережной столицы. Очевидцы сняли пролетавший беспилотник на видео.
Дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы, он рухнул в лесном массиве на западе города Москвы. Никто из жителей не пострадал.
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Летательный аппарат заметили очевидцы, они вызвали спецслужбы. БПЛА летел на высоте около 150 метров со скоростью приблизительно 120-150 километров в час.
Очевидица в беседе с «360» рассказала, что дрон упал в 100 метрах от нее, после раздался громкий взрыв. Девушка отметила, что стало страшно.
«Достаточно страшно. [Звук] ни на что не похож, не каждый день слышишь взрывы», — сказала она.
Ранее в Москве закрыли воздушное пространство над аэропортом Внуково. Вылеты и прилеты рейсов отложили на неопределенный срок.
Беспилотники
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