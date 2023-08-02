Происшествия 02 августа 2023, 14:38 Появилось видео разговора главы Башкирии с дезертиром на трассе в Уфе Пресс-служба Хабирова показала видеозапись разговора с дезертиром на трассе в Уфе

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Глава Башкирии Радий Хабиров сумел в телефонном разговоре убедить покинувшего воинскую часть военнослужащего с гранатой в Уфе сложить оружие. Видео переговоров опубликовала пресс-служба губернатора.

«Давайте так, я могу приехать, но вы складываете оружие, и мы спокойно побеседуем. Я вам гарантирую, если что-то могу сделать — сделаю. Ситуация нехорошая, у мены задача стоит, чтобы вы не наломали дров. Я твердо обещаю: лично вами буду заниматься», — сказал Хабиров в телефонном разговоре с дезертиром.

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Утром в среду, 2 августа, на Нагаевском шоссе в Уфе оказался доброволец с гранатой, который сбежал из части в Ростовской области, не доехав до линии боевого соприкосновения. На время следственных процедур его перевезли в республику.

На дороге рядом с селом Базилевка дезертир потребовал привезти на переговоры главу Башкирии Радия Хабирова. После диалога с ним военнослужащий принял решение сдаться, а боеприпас забрали саперы.

Ранее «360» показал видео с перекрытой трассы в Башкирии, где находился мужчина.