Происшествия 10 августа 2023, 11:04 Появилось видео разбора завалов в Сергиевом Посаде на второй день после взрыва МЧС России показало кадры разбора завалов на второй день после взрыва в Сергиевом Посаде

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Сотрудники МЧС продолжают работать на месте взрыве в Сергиевом Посаде. Спасатели все еще разбирают завалы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Последствия происшествия ликвидируют 400 человек и 93 единицы техники.

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«Всю ночь спасатели МЧС России проводили аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Уже разобрано и вывезено 170 кубометров разрушенных конструкций», — передали в ведомстве.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям уточнили, что помощь психологов понадобилась пострадавшим и их родственниками в 25 случаях.

Взрыв на складе пиротехники рядом с Загорским оптико-механическим заводом в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. Повреждены 111 построек, в том числе жилые дома. Одна из пострадавших, сотрудница цеха № 54 Загорского оптико-механического завода, умерла в больнице, пострадали несколько десятков человек, 12 числятся пропавшими без вести.

Ранее следователи задержали технического директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой прогремел взрыв. В качестве свидетелей допросили более 30 человек, в организации провели обыски. Для изучения изъяли документацию, в том числе должностные инструкции сотрудников.