Появилось видео расстрела прохожих в Вене. 18+

В соцсетях выкладывают видео, снятое камерами наблюдения в Вене. На кадрах мужчина стреляет в прохожего из винтовки и пистолета.

После первого выстрела мужчина в светлом комбинезоне убегает, затем возвращается и производит еще два выстрела в пострадавшего. После чего бежит в другую сторону улицы. Следом к раненому подходят вооруженные полицейские.

Расстрел прохожего был также снят с другого ракурса. Слышно, как террорист выкрикивает: «Аллаху акбар».

Вечером 2 ноября в центре Вены неизвестные открыли стрельбу по прохожим в районе, где расположены синагога и еврейский центр. По последним данным, не менее 15 человек пострадали в результате стрельбы в Вене, семеро получили тяжелые ранения. Об этом сообщило местное телевидение.

Сообщалось также, что нападавшие могли захватить заложников в ресторане, эта информация не подтвердилась.