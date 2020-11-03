03 ноября 2020, 00:38
Появилось видео расстрела прохожих в Вене. 18+
В соцсетях выкладывают видео, снятое камерами наблюдения в Вене. На кадрах мужчина стреляет в прохожего из винтовки и пистолета.
После первого выстрела мужчина в светлом комбинезоне убегает, затем возвращается и производит еще два выстрела в пострадавшего. После чего бежит в другую сторону улицы. Следом к раненому подходят вооруженные полицейские.
Расстрел прохожего был также снят с другого ракурса. Слышно, как террорист выкрикивает: «Аллаху акбар».
Вечером 2 ноября в центре Вены неизвестные открыли стрельбу по прохожим в районе, где расположены синагога и еврейский центр. По последним данным, не менее 15 человек пострадали в результате стрельбы в Вене, семеро получили тяжелые ранения. Об этом сообщило местное телевидение.
Сообщалось также, что нападавшие могли захватить заложников в ресторане, эта информация не подтвердилась.