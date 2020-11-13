Появилось видео прорыва теплотрассы в подмосковном Дзержинском

Момент прорыва теплотрассы в подмосковном Дзержинском попал на видео. Четырех девочек облило кипятком. Следователи уже возбудили уголовное дело.

Кадры с места происшествия на улице Томилинской показали в СК РФ. Из колодцев у дома № 14 хлынула горячая вода — и образовалось облако пара. Оно заволокло все близлежащее пространство.

Кипятком обдало четырех девочек. Детей доставили ожоговый центр Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. Врачи диагностировали пострадавшим ожоги ног разной степени тяжести.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В СК РФ по Московской области после проверки возбудили уголовное дело о халатности.

Подмосковные власти пообещали поддержать семьи пострадавших девочек. Им окажут всю необходимую помощь. Детям предоставят лекарства и помогут с транспортом для поездок на перевязки. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева их навестила глава городского округа Людмила Иванова.