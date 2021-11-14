Появилось видео пожара на заводе НЛМК после взрыва

Сильный пожар охватил цех Новолипецкого металлургического комбината. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

На опубликованных кадрах видно огромное зарево, которое охватило небо над городом.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточнил, что детонация с последующим пожаром произошла на складе угля. Взрыв частично повредил кровлю помещения. Собеседник агентства уточнил, что внутри склада могут быть люди. Пожарные сейчас проводят разведку.

По предварительной информации, речь и дет о двух работниках, которые оказались под завалами.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

Судя по кадрам, снятым с территории завода, огонь распространился на большую территорию.

Диспетчер единой дежурной службы заявил, что в результате происшествия пострадал один человек. Это работающая на складе женщина. На место выехали врачи, пожарные и полиция.

Ранее взрывы на Новолипецком металлургическом комбинате происходили в августе этого года. Тогда повреждение получило здание кислородно-распределительного пункта, а после начался сильный пожар, который привел ко второму взрыву.

По факту случившегося следователи провели проверку и опросили ответственных за пожарную безопасность.

Новолипецкий металлургический комбинат — одна из крупнейших компаний мира по производству сырья для выплавки чугуна и стали, а также дальнейшего использования до конечной продукции.