Происшествия 23 ноября 2022, 11:20 Появилось видео пожара в солнечногорском хостеле МЧС показало кадры тушения хостела в Солнечногорске

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Спасатели продолжат тушить пожар, возникший в здании хостела в Солнечногорске. Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области показало видео с места происшествия.

На кадрах можно увидеть красное здание, из которого идут большие клубы дыма, и тушащих крышу хостела пожарных.

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Пожар произошел в «ХотелХот», который находится на улице Аэропортовской в деревне Дубровка Солнечногорского городского округа. Огонь охватил кровлю трехэтажного здания. По данным МЧС, из хостела самостоятельно до приезда спасателей выбрались 311 человек — 305 гостей и шесть работников.

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Площадь пожара уменьшилась до 360 квадратных метров, уточнили в ведомстве. Ранее сообщали, что пламя охватило площадь в одну тысячу «квадратов».

По факту случившегося прокуратура Московской области начала проверку. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.