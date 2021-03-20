Появилось видео пожара в Измайловском кремле

Пожар в Измайловском кремле на востоке Москвы потушили. Место происшествия сняли на видео. На кадрах видно, как люди разворачивают пожарные рукава, а из деревянной постройки валит густой дым.

Днем 20 марта загорелась деревянная постройка на территории Измайловского кремля в Москве. По данным пресс-службы столичного управления МЧС России, горели личные вещи, мебель и отделка на первом этаже на площади 20 «квадратов». Для безопасности людей эвакуировали из всех зданий на территории кремля.

Информации о пострадавших нет. В ведомстве пока не сообщают о причинах пожара.