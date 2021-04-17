Появилось видео пожара в доме на юго-западе Москвы

Квартира загорелась в жилом доме в Юго-Западном административном округе Москвы. Очевидцы прислали «360» видео с места происшествия.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (для iOS и Android).

Информация о пожаре в жилом 14-этажном здании поступила в 12:30. Загорелась одна из квартир на 11-м этаже. Подробностей происшествия нет. Также неизвестна причина пожара.

К 13:31 пожар локализовали, в 13:37 — потушили. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Из дома эвакуировали шесть человек.

Ранее в Казахстане сгорело здание женского монастыря. Об этом сообщил сайт Павлодарской епархии РПЦ.

По данным СМИ, никто не пострадал. Сам монастырь значительно обгорел.

«Огонь полностью уничтожил старое здание монастыря 1953 года постройки, в котором находились храм в честь святых апостолов Петра и Павла, трапезная, библиотека и кельи», — говорится на сайте.

Монахини попросили добровольцев оказать им помощь в восстановлении построек.