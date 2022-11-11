11 ноября 2022, 22:18
Появилось видео пожара в частном доме на северо-западе Москвы
МЧС по Москве: пожар в частном доме на северо-западе Москвы локализовали
Пожар в частном доме на северо-западе Москвы удалось локализовать. Огонь охватил также и надворные постройки. Как сообщили в столичном МЧС, общая площадь возгорания составила 150 «квадратов». В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.
Информация о пожаре в частном двухэтажном доме на 1-й Лыковской улице поступила вечером 11 ноября. К приезду пожарных огонь перекинулся на надворные постройки.
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В МЧС отметили, что горело 150 квадратных метров площади. По ранее предоставленным данным, огонь полыхал на 450 «квадратах». На месте организовали штаб пожаротушения.
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«По предварительной информации пострадал один человек», — уточнили в МЧС.
Источник "360" сообщал об одном погибшим. Официально эти сведения не подтвердили.
Возгорание в частном доме в итоге локализовали. Для тушения направили 66 человек личного состава и 21 единица техники.
Для борьбы с огнем пожарные использовали четыре водяных ствола. Все обстоятельства и причины пожара выясняются.
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