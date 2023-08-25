Эксклюзив 25 августа 2023, 21:37 Появилось видео пожара на строительном рынке в Нахабине «360»: пожар на строительном рынке в Нахабине попал на видео

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В Нахабине на строительном рынке разгорелся крупный пожар. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Строительный рынок загорелся в Нахабине городском округе в районе Волоколамского шоссе. Очевидцы сообщили о возгорании строительного рынка.

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На место происшествия экстренно выехали пожарные расчеты, МЧС и скорая помощь. На данный момент официальной информации не поступало. Данных о пострадавших нет.

Очевидец сообщил, что рядом с загоревшимся строением нет жилых зданий. В тушении пожара задействованы около шести пожарных машин.

«В городском округе Красногорске горит строительный магазин. Предварительная площадь пожара 400 квадратных метров», — сообщили в МЧС.

На кадрах видно, что возгорание произошло на большой территории, пламя поднимается высоко. Информации, что именно горит в ангаре, пока нет. МЧС пока не сообщили, какую сложность присвоили пожару.