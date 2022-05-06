Появилось видео пожара на рынке «Викалина» во Владикавказе

Крупный пожар произошел на рынке «Викалина» во Владикавказе. Загорелись три вещевых ангара. По информации «Интерфакса», пожар был локализован в 10:35.

Рынок находится на улице Владикавказской, 44, практически на окраине города. Сначала загорелся один ангар, потом огонь распространился еще на два. Площадь возгорания достигла 4,5 тысячи квадратных метров, пострадали три человека. Объявлен третий ранг пожара, к тушению привлечены 17 единиц техники и более 50 специалистов ГУ МЧС по Северной Осетии — Алании.

Тем временем в интернете появились видео с места событий. Издание Ossetia News показало работу пожарных и обгоревшее строение. В ангаре сильное задымление.