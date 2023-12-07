Эксклюзив 07 декабря 2023, 18:57 Появилось видео пожара на Митинском рынке в Москве Пожар на Митинском радиорынке в Москве попал на видео

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Причиной пожара на Митинском радиорынке назвали взрыв аккумулятора одного из устройств у магазина гироскутеров и электросамокатов. Очевидец поделился с «360» видео с места происшествия.

На присланных кадрах видно, как сотрудники магазина из огнетушителя заливают открытое пламя. На видео также слышны крики посетителей и призывы отойти от пылающего предмета. В здании сработала пожарная тревога, которая призвала покупателей немедленно покинуть помещения.

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Как сообщили очевидцы, огонь удалось потушить своими силами. Пострадавших при пожаре не было.

Ранее крупный пожар возник в здании Электрозавода на востоке столицы. Сильный огонь и дым сняли в цехе свидетели происшествия. Из строения эвакуировали людей. По предварительным данным, площадь возгорания составила 110 квадратных метров.