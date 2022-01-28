Появилось видео поврежденных козырьком машин в Москве

Козырек одного из домов на Кутузовском проезде в Москве обрушился накануне, из-за чего пострадали стоящие рядом автомобили. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

ЧП произошло ночью у дома № 4, корпус 1. По данным источника «360», пострадавших нет, но повреждены 10 автомобилей. Площадь обрушения составила 150 квадратных метров. Козырек, по словам источника, поставили сами жители дома.

Полиция приехала на место случившегося и составила акт. Сейчас правоохранители выясняются все обстоятельства произошедшего.