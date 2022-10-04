Дмитрий Гордон подрался с прохожим | 360°

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04 октября 2022, 22:14

Дмитрий Гордон подрался с прохожим

Мужчина кинул пакет в голову украинского журналиста Гордона

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Очевидцы сняли на видео драку с участием журналиста Дмитрия Гордона*, сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Судя по кадрам, действие происходило возле редакции газеты «Бульвар Гордона» в Киеве. Проходивший мимо мужчина, увидев журналиста, кинул в него полиэтиленовый пакет с неизвестным содержимым. Гордон* стал защищаться, продемонстрировав несколько ударов по воздуху. Обидчика задеть ему не удалось.

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Второй прохожий старался контролировать ситуацию, чтобы она не переросла в драку.

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Сам журналист ситуацию не комментировал.

Ранее стало известно, что Дмитрия Гордона* заочно арестовали в России. Ведущий попал под уголовное дело за распространение ложной информации о российской армии и разжигании межнациональной ненависти. Срок ареста для него составит два месяца с момента экстрадиции в Россию или его задержания на территории страны.

*Дмитрий Гордон признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

Авторы:

Украина

Дмитрий Гордон

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