Происшествия 03 января 2023, 11:26 Появилось видео последствий сильной турбулентности, в которую попал самолет Air Astana Пассажирка самолета компании Air Astana опубликовала кадры последствий турбулентности

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Одна из пассажирок самолета компании Air Astana опубликовала в Сети кадры из салона лайнера, который попал в зону сильной турбулентности. Она пожаловалась, что получила травму руки.

«Мы приземлились, слава Богу. <…> Очень сильный получила ушиб, так как стюардесса упала на меня», — рассказала пострадавшая.

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На кадрах видно, как сильно самолет трясет, слышны крики и плач. На полу салона лежит выпавшая из тележек еда и посуда.

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По данным пресс-службы компании-перевозчика, семь пассажиров получили травмы после попадания самолета в зону турбулентности 2 января. Экипаж лайнера сумел оперативно оказать первую медицинскую помощь пострадавшим.

У борта самолета их встретили бригады скорой помощи. В компании отметили, что уполномоченные органы проведут расследование происшествия. Самолет выполнял рейс из Ташкента в Алма-Ату.