Появилось видео последствий обстрела ВСУ города Валуйки под Белгородом | 360°

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Появилось видео последствий обстрела ВСУ города Валуйки под Белгородом

Жители города Валуйки сняли на видео последствия обстрела со стороны ВСУ

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Украинские военные обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Атаку отбила система ПВО. Но без разрушений не обошлось, сообщил губернатор региона Владимир Гладков. В распоряжении «360» появилось видео последствий удара.

«Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по улице Школьная и трех машин», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

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По его данным, погиб один мирный житель. Еще два человека пострадали, им оказали помощь медики.

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На место происшествия прибыл начальник регионального ГУ МЧС Сергей Потапов, глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы.

Социальные объекты переведут на резервные источники питания, добавил губернатор.

Чуть позже Гладков уточнил, что в Валуйках полностью восстановили подачу электричества в соцучреждения и жилые дома, кроме улицы Школьной. Там проводят дополнительные оперативные мероприятия. В субботу в городе продолжат подомовой обход территории, чтобы выявить весь масштаб разрушений.

ВСУ

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