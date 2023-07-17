Происшествия 17 июля 2023, 10:55 Появилось видео последствий ЧП на Крымском мосту Telegram-канал Baza показал видео последствий атаки на Крымский мост РИА «Новости»

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Первые видеозаписи с места ЧП на Крымском мосту опубликовал Telegram-канал Baza. В описании к записям уточнили, что материалы представили подписчики.

На опубликованных кадрах видны сильные повреждения дорожного полотна моста. Опоры переправы разрушений не получили.

Ранее в ряде СМИ появлялись недостоверные данные о том, что опоры якобы тоже пострадали. В Минтрансе России уже опровергли эти данные, подчеркнув, что конструкции находятся в нормальном состоянии.

Железнодорожное полотно моста не получило повреждений. Первый после ЧП поезд сообщением Симферополь — Москва уже проследовал в сторону Краснодарского края.

Керченская паромная переправа также приостанавливала работу, но с 10:00 снова начала функционировать. Пока добраться по ней могут только люди, ехавшие на рейсовых автобусах без личного транспорта, указали в оперштабе Краснодарского края.