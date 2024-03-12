Происшествия 12 марта 2024, 10:39 Появилось видео последствий атаки украинского БПЛА в Орле Спасатели ликвидировали последствия ночной атаки БПЛА в Орле

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Сотрудники МЧС ликвидировали последствия ночной атаки ВСУ с использованием беспилотника самолетного типа в Орле. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Возникшее задымление не представляет никакой опасности и является последствием работы пожарных служб. Пострадавших нет. Ситуация находится под полным контролем», — написал он.

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По данным Минобороны, в ночь на 12 марта ВСУ атаковали ряд российских регионов, в том числе Орловскую область. Средства ПВО сбили два беспилотника.

Больше всего беспилотников противника перехватили над приграничными Курской и Белгородской областями. Власти Белгородской области сообщили, что в Шебекино пострадала местная жительница, она получила осколочное ранение.