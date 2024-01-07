Происшествия 07 января 2024, 16:11 Появилось видео после взрыва гранаты в кальянной в Домодедове СК показал помещение кальянной в Домодедове после взрыва гранаты

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Видео с места взрыва в кальянной в Домодедове опубликовал подмосковный СК. По данным ведомства, в результате ЧП пострадали двое мужчин — оба находятся в больнице.

После взрыва гранаты следователи оперативно задержали 43-летнего местного жителя. Его заподозрили в покушении на убийство общеопасным способом.

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По данным следствия, рано утром 7 января подозреваемый отдыхал в кафе в микрорайоне Северный Домодедова. Внезапно у него возник конфликт с другими посетителями, он достал гранату и бросил боеприпас в людей.

Травмы получили двое мужчин 1995 и 2002 года рождения. Их незамедлительно госпитализировали.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты ГСУ СК Московской области. Специалисты проводят осмотр и допросы, выясняя все обстоятельства преступления.