Появилось видео поиска пропавшего в Удмуртии вертолета

Поиски пропавшего в Удмуртии вертолета Ми-2 попали на видео. Ролик оказался в распоряжении «360».

Видео прислано через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)

На кадрах видно, что пострадавших ищут на нескольких автомобилях, включая технику повышенной проходимости. Также задействован вертолет.

Первое сообщение о крушении появилось примерно в 14:00 по московскому времени, но воздушное судно до сих пор не удалось обнаружить. К поискам привлечены более 150 человек и 40 единиц техники.

Экипаж смог самостоятельно связаться со спасателями. Пилот и его пассажир сильно травмированы, кроме того, они страдают от мороза. Они сообщают, что лежат возле какой-то трассы, но самостоятельно не могут установить ее координаты. Судя по тому, как звучат голоса упавших, у них сильно замерзло лицо и они почти не могут шевелить губами. Однако периодически они все же находят в себе силы, чтобы выйти на связь.

Вертолет вылетел в полдень из Ижевска и совершал облет нефтепровода. На текущий момент поиски ведут в трех районах.