Появилось видео погони за школьником, устроившим ДТП в Одинцове

Подросток без спроса взял автомобиль у своего отчима и отправился кататься с друзьями. Машину увидели сотрудники ГИБДД и начали погоню. В результате школьник не справился с управлением и врезался в отбойник.

На опубликованных Следственным комитетом кадрах видно, что сотрудники ГИБДД преследовали белую легковушку. В какой-то момент машина пропадает из объектива камеры, а затем появляется уже поперек движения с разбитым бампером.

Следователи предварительно установили, что водитель легкового автомобиля взял его без спроса у своего отчима. 13-летний подросток позвал покататься своих друзей, но во время погони не справился с управлением. Машина влетела в отбойник, после чего школьников отправили в больницу. Врачи диагностировали у пострадавших различные травмы и переломы.

Сама авария произошла рано утром 13 сентября на Минском шоссе, в городском округе Одинцово. Сейчас следователи занимаются проверкой. Они осмотрели место аварии, начали опрашивать очевидцев и изучать записи с камер видеонаблюдения. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.