10 декабря 2022, 00:10
Появилось видео подтопленного после пожара этажа ТЦ «Мега Химки»
Видео «360»: этаж ТЦ «Мега Химки» подтопило после срабатывания датчиков тушения пожара
Пожар охватил торговый центр «Мега Химки» утром 9 декабря. Спасателям уже удалось ликвидировать огонь. В распоряжении «360» появилось видео затопленного этажа ТЦ. Датчики тушения пожара сработали после сигнализации.
Пол одного из этажей торгового центра залило водой. Она проникла и в магазины. По видео нельзя понять, насколько высоко вода поднялась в залах.
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О пожаре в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе стало известно около 06:00 пятницы, 9 декабря. Возгорание началось в магазине строительных и хозяйственных товаров OBI.
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Из-за обрушения крыши на площади в пять тысяч квадратов огонь быстро распространился на площади в 18 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили четвертый уровень сложности. «360» опубликовал эксклюзивные кадры с места происшествия.
По словам очевидцев, в здании OBI слышали взрывы. Предположительно, причиной звуков могли быть банки с краской и аэрозоли в строительном отделе магазина.
Специалисты рассматривают разные версии возгорания, однако вариант с умышленным поджогом не является основным. При пожаре погиб один человек, им оказался охранник комплекса. Мужчину придавило рухнувшей конструкцией.
Пожары
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
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