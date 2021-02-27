Появилось видео перестрелки с полицейскими в Махачкале

Момент перестрелки с полицейскими в Мачахкале попал на видео. 27 февраля около 20:00 по местному времени патрульные попытались проверить документы у двух молодых людей — один из них открыл огонь.

Ролик опубликован в официальном Instagram республиканского МВД. Пресс-служба ведомства уточнила, что один подозреваемый ранил в плечо полицейского. Он был задержан, сейчас его личность выясняется. Его подельник, 25-летний житель села Семендер, попытался бежать, но был задержан.

Стрелявший в полицейского был ранен ответным огнем. Оба госпитализированы.

«СУ СК России по Республике Дагестан усматривает в данном деянии признаки статьи 317 УК РФ „Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов“», — отметили в ведомстве.

Информация предварительная. Проводится проверка и сбор материала.