Происшествия 09 августа 2023, 04:43 Появилось видео падения украинского БПЛА в районе бизнес-центра «Москва-Сити» 30 июля RT опубликовал видео момента падения дрона в районе бизнес-центра «Москва-Сити» 30 июля РИА «Новости»

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Момент падения украинского БПЛА в районе бизнес-центра Москва-Сити попал на видео камер наблюдения башни «Федерация». Кадры показала телекомпания RT в Telegram-канале.

Атака беспилотниками произошла в ночь на 30 июля. Российские системы ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат, два других БПЛА подавили средствами РЭБ и они упали на территории комплекса башен Москва-Сити.

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Взрыв произошел в 50-этажном здании Москва-Сити в центре столицы, очевидцы заметили дым из небоскреба. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об атаке украинских беспилотников на столицу.

Второй раз БПЛА атаковали Москва-Сити 1 августа. Беспилотник попал в одну из башен и повредил фасад.

Утром 9 августа украинские беспилотники безуспешно атаковали объекты в Подмосковье. Средства противовоздушной обороны сбили два украинских дрона, сообщили в Минобороны. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.