Появилось видео падения одного из «пьяных» мальчиков в Башкирии

Подросток в Башкирии сорвался с турника и потерял сознание. Эксперт нашел в крови ребенка алкоголь, а его родители пытаются доказать, что их сын не пил спиртного. И в своем стремлении они не одни.

Момент падения 13-летнего мальчика попал на видео. В кадре ребенок спокойно залез на турник и через мгновение уже лежал на земле без движения.

«Прямо головой упал на землю, потерял сознание, в таком состоянии я отвез его в больницу, где у него, как говорят, взяли анализы. До следующего дня он лежал в реанимации. Через неделю пришли результаты, выясняется, что у него обнаружен спирт в крови. Это произошло 1 сентября. С тех мор мы пытаемся доказать, что спирт он не пил», — поделился своей историей житель республики.

Родителям ребенка выдали справку республиканского наркодиспансера. В ней указано, что в организме школьника нашли 0,24 грамма спирта на литр.

Отец подростка рассказал «360», что в выданной справке стоит подпись того же врача, что выдавал заключение семье Салиевых из села Камеево.

«Эксперт тот же самый, только даты другие», — подчеркнул мужчина. Он и его родные живут под Уфой.