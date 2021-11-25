Появилось видео от шахты в Кузбассе, где после задымления пропали почти 50 человек

Спасатели продолжают поиски 49 горняков, которые пропали во время задымления в угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно заседание оперативного штаба. К шахте прибыли сотрудники спасательного ведомства со спецоборудованием и машины скорой помощи.

Задымление на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошло утром 25 ноября. В момент происшествия под землей находились 287 рабочих. Спасатели оперативно приехали на место ЧП и начали эвакуировать горняков из забоя. По последним данным, один человек погиб, 43 шахтера пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным МЧС, под землей сейчас находятся 49 человек — их местоположение пока не удалось установить. После произошедшего на шахте завели уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности. Информации о причине случившегося пока нет.