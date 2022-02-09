Появилось видео ограбления магазина под Истрой

Следственный комитет опубликовал видео ограбления магазина под Истрой, в результате которого погибла продавщица. Еще двух человек госпитализировали, четырех подозреваемых задержали.

На кадрах показано, как люди в масках с битами избивают сотрудников магазина. Потом они проникают в помещение с сейфом, открывают его, достают деньги и уходят.

Злоумышленники, вооруженные битами, совершили нападение на магазин в Подмосковье ночью 9 февраля. В СК сообщали, что добычей преступников стали 96 тысяч рублей. При нападении они избили битами директора магазина и ее супруга, а также продавца-кассира, которая от полученных травм скончалась на месте. Директора с мужем госпитализировали.

Вскоре по горячим следам задержали четырех подозреваемых. По данным СК, это выходцы из соседних стран. В ходе расследования в том числе дадут оценку контролю за их пребыванием на территории Подмосковья. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следователи допросили подозреваемых и свидетелей, осмотрели место происшествия.

В СМИ писали, что неизвестные были в масках и что забрали порядка 200 тысяч рублей. Они напали на магазин «Пятерочка» в поселке Новопетровское под Истрой, а задержали их в 50 километрах от места преступления, в деревне Чесноково.