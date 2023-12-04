Эксклюзив 04 декабря 2023, 00:14 Появилось видео обрушения кровли горящего завода на Открытом шоссе в Москве

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Момент обрушения кровли на горящем заводе на Открытом шоссе в Москве появился в распоряжении «360». Слышны хлопки, интенсивность горения возрастает.

На горящем производственном корпусе частично обрушилась кровля. Момент обрушения попал на видео.

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Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров, сообщил источник издания. Огонь интенсивно распространяется, пожару присвоили повышенную сложность. Над зданием поднимается густой черный дым.

Telegram-канал Baza сообщил, что огонь охватил завод специализированных автомобилей. Пожар начался незадолго до полуночи. На месте работают несколько пожарных расчетов. По предварительной информации, людей в горящем здании нет.