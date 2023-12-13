Эксклюзив 13 декабря 2023, 23:31 Появилось видео нападения стаи агрессивных собак на девочку в Новом Уренгое Нападение бродячих собак на девочку в Новом Уренгое попало на видео

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Бродячие собаки едва не растерзали юную жительницу Нового Уренгоя. Нападение агрессивных животных попало на камеры. Кадры оказались в распоряжении «360».

На видео видно, как девочка шла по пустому освещенному участку улицы. Она не приближалась к собакам и не делала резких движений. Однако стая сама подбежала к ребенку и начала терзать его. Животные таскали девочку по земле до тех пор, пока на помощь не пришла местная жительница.

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По данным Telegram-канала Shot, пострадавшую доставили с многочисленными травмами. Врачи оценили состояние ребенка как стабильное. Региональный следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Сообщается, что напавшие псы не были привиты или стерилизованы.

Накануне бродячие собаки напали на 35-летнего жителя Астраханской области. Мужчина скончался, его труп обнаружили возле строящегося дома на улице Приточной в поселке Пригородном. Судебно-медицинская экспертиза определит точные причины смерти.