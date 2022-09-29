Появилось видео с нападением пьяного жителя Владивостока на студентов колледжа | 360°

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29 сентября 2022, 17:10

Появилось видео с нападением пьяного жителя Владивостока на студентов колледжа

Студентка колледжа Владивостока рассказала о начале конфликта с нетрезвым мужчиной

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Напавшему на студентов колледжа парикмахерского искусства и дизайна мужчине не понравилось, что молодые люди расположились рядом с детской площадкой. О подробностях происшествия «360» рассказала одна из пострадавших девушек.

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По ее словам, вместе с однокурсниками они сидели на ступеньках около забора рядом с детским садом. В этот момент мужчина высунулся из окна и начал всех оскорблять, а после вышел на улицу.

«Мой однокурсник к нему подошел, вежливо поинтересовался, что мужчина хочет, а тот набросился с кулаками», — поделилась девушка.

В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как молодых людей преследует мужчина, который бросается на них с кулаками и ругается матом.

Студентка подчеркнула, что мужчина ударил ее и однокурсницу. Понимая, что сами они с дебоширом не справятся, учащиеся убежали в колледж и вызвали директора.

«Она вышла на крыльцо и потребовала, чтобы мужчина от нас отстал. Потом уже администратор рассказала, что он пришел в колледж, где устроил дебош. Его сначала скрутила охрана, потом передали полиции, но он вроде как еще и в отделе пытался нападать», — добавила девушка.

По данным регионального главка МВД, дебошир сначала поругался со студентами, а потом устроил погром в приемной колледжа. В отделе полиции задержанный продолжал проявлять агрессию, и его передали бригаде психиатрической помощи для госпитализации.

По факту нападения полиция начала проверку, по итогам которой примут решение о заведении уголовного дела.

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