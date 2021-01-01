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    01 января 2021, 12:30

    Появилось видео нападения на полицейских в Грозном

    Екатерина Шамина

    Опубликовано видео, на котором запечатлен момент нападения на полицейских в Грозном 28 декабря. В результате погиб младший сержант Магомед Джабраилов, еще один сотрудник правоохранительных органов пострадал.

    Запись с камер опубликовал директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов в Instagram. Видео он сопроводил своими комментариями.

    Нападение зафиксировали две камеры с разных ракурсов. С одного видно, как один из нападавших бросается на одного сотрудника ППС с ножом, после нанесения множества ударов холодным оружием он направился к другому сотруднику полиции, который ликвидировал боевика.

    На видео с камеры, которая находилась на противоположной стороне улицы, видно, как второй нападавший наносит 12 ударов ножом Джабраилову, а после бросается еще на одного полицейского. Террориста убили на месте.

    В результате вооруженного нападения умер младший сержант Магомед Джабраилов, а второй полицейский госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

    Ранее террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном.