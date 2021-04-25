Появилось видео нападения актера Паля на экс-хоккеиста ЦСКА в Москве

В Сети появился ролик, сделанный камерами наружного видеонаблюдения. Они засняли момент избиения бывшего хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Потасовка произошла во дворе жилого дома. Нападавшие прибыли к месту драки на машине.

Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ. Его источники сообщили о задержании актера Александра Паля, которого якобы опознал избитый. Вместе с ним в отделение был доставлен актер Данил Иванов, который уже вызвал адвоката. Телеканал утверждает, что на допросе оба не скрывали своей причастности к избиению Антипова. Полиция разыскивает водителя Александра Паля.

Ранее Александр Паль опровергал свою причастность к драке и утверждал, что впервые слышит эту историю.