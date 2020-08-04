04 августа 2020, 15:00
Появилось видео, на котором замдиректора хлебокомбината обливают кислотой
Видео, на котором замдиректора Ивантеевского хлебокомбината обливают кислотой, опубликовал Life.
Уточняется, что нападение на 58-летнюю женщину произошло в подмосковном городе Пушкино. На кадрах видно, как злоумышленник подкрался к женщине со спины, когда она находилась возле своего автомобиля. Неизвестный вылил на нее жидкость, после чего скрылся.
Пострадавшая не смогла опознать напавшего. Медики рассказали, что она получила ожоги лица и в настоящий момент находится на лечении.