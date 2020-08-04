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    04 августа 2020, 15:00

    Появилось видео, на котором замдиректора хлебокомбината обливают кислотой

    Полина Петрова

    Видео, на котором замдиректора Ивантеевского хлебокомбината обливают кислотой, опубликовал Life.
    Появилось видео, на котором замдиректора хлебокомбината обливают кислотой

    Уточняется, что нападение на 58-летнюю женщину произошло в подмосковном городе Пушкино. На кадрах видно, как злоумышленник подкрался к женщине со спины, когда она находилась возле своего автомобиля. Неизвестный вылил на нее жидкость, после чего скрылся.

    Пострадавшая не смогла опознать напавшего. Медики рассказали, что она получила ожоги лица и в настоящий момент находится на лечении.

    Новости SMI.FM