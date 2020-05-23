Появилось видео момента захвата преступника в Альфа-Банке

Видео, как силовики врываются в здание Альфа-Банка, оказалось в распоряжении «360». Им удалось зайти внутрь через черный ход.

На кадрах видно, как дверь открывают люди в гражданской форме. В здание забегают двое представителей силовых ведомств.

Мужчину, который угрожал взорвать банк, взяли штурмом. Ни он, ни заложник, остававшийся в банке, не пострадали. В рюкзаке преступника оказался муляж, никакой бомбы там не обнаружили.

Интересно, что заложник не испугался преступника, скорее наоборот. Молодой человек начал вести прямой эфир в сети Instagram, собрав тысячи просмотров.

Руководство Альфа-Банка назвало ситуацию с захватом «обычным хулиганством», хотя, скорее всего, мужчину будут судить по другой, куда более серьезной статье.

Все произошло днем 23 мая в офисе Альфа-Банка на Земляном Валу. Мужчина с рюкзаком службы доставки зашел в здание и начал угрожать взрывом. Сотрудники успели нажать тревожную кнопку и вывести всех, кто был в банке, кроме одного посетителя. «360» вел прямую трансляцию.