Появилось видео момента травмирования девочки на картинге в Петербурге

Появилось видео с камер видеонаблюдения картинга в Санкт-Петербурге, где получила травму девочка. Кадры оказались в распоряжении журналистов телеканала РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах можно заметить, как карт (на видео он выделен красным кружком), на котором передвигалась девочка, быстро разгоняется и врезается в стену.

Школьница получила серьезные травмы, по предварительным данным — ушиб брюшной стенки, разрыв части печени и поджелудочной железы. Пострадавшую увезли в больницу.

Картинг-центр уже проверили следователи, которые выяснили, что тот был неисправен и не оборудован необходимыми ремнями безопасности. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас расследование продолжается.