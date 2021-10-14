Появилось видео момента травмирования девочки на картинге в Петербурге
РЕН ТВ опубликовал видео момента травмирования девочки на картинге в Санкт-Петербурге
Появилось видео с камер видеонаблюдения картинга в Санкт-Петербурге, где получила травму девочка. Кадры оказались в распоряжении журналистов телеканала РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах можно заметить, как карт (на видео он выделен красным кружком), на котором передвигалась девочка, быстро разгоняется и врезается в стену.
Школьница получила серьезные травмы, по предварительным данным — ушиб брюшной стенки, разрыв части печени и поджелудочной железы. Пострадавшую увезли в больницу.
Картинг-центр уже проверили следователи, которые выяснили, что тот был неисправен и не оборудован необходимыми ремнями безопасности. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас расследование продолжается.