Появилось видео с моментом смертельного ДТП с КамАЗом и маршруткой в Дагестане | 360°

Эксклюзив 29 сентября 2022, 19:01 Поделиться Telegram

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Viber Появилось видео с моментом смертельного ДТП с КамАЗом и маршруткой в Дагестане Момент столкновения КамАЗа и маршрутки в Дагестане попал на видео

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Момент столкновения КамАЗа и маршрутки в Дагестане попал на видео. Запись сняла камера, установленная в салоне микроавтобуса. По данным прокуратуры республики, в результате аварии погибли четыре человека, восемь пострадали.

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ДТП произошло на федеральной трассе, на повороте к селу Хушет в Махачкале. В прокуратуре уточнили, что водитель грузового автомобиля из-за отказа тормозной системы не справился с управлением и врезался в маршрутку с пассажирами, зацепив несколько легковых автомобилей.

прокуратура Дагестана

Все обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранительные органы. Для координации их действий выехали прокуроры Махачкалы и Ленинского района города.

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