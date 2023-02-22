Эксклюзив 22 февраля 2023, 12:39 Появилось видео момента ДТП с представителями МЧС, которые ехали на место пожара в центре Москвы «360» показал момент, как врио главы ГУ МЧС Москвы попал в ДТП в Москве

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Временно исполняющий обязанности начальника столичного главка Юрий Ткаченко и его водитель попали в аварию, когда ехали на место пожара в центре Москвы. В распоряжении «360» оказалось видео с моментом аварии.

По данным источника «360», все произошло в 22:40 21 февраля на Варшавском шоссе, около дома № 81, корпус 1. На кадрах видно, что машина представителя ведомства столкнулась с другим автомобилем, а потом врезалась в столб. Известно, что Ткаченко и его подчиненного доставили в больницу.

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По сведениям Telegram-канала Mash, врио начальника ГУ МЧС России по Москве получил закрытый перелом бедренной кости на правой ноге, а также черепно-мозговую травму. Уточняется, что автомобиль представителя ведомства ехал по полосе для спецтранспорта.

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Пожар в здании на Международной улице в Москве возник вечером во вторник. По последним данным, в результате него погибли семь человек, еще 11 пострадали. По факту случившегося открыто уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.