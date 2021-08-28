Появилось видео массовой драки мигрантов в Москве

Очевидцы сняли на видео массовую драку мигрантов в Москве. Потасовка произошла накануне вечером на Бауманской улице.

Полицейские узнали от очевидца, что между группой людей произошел конфликт, переросший в драку. Но к моменту прибытия стражей порядка участники стычки скрылись с места. Позже для проверки на причастность к потасовке в отдел полиции доставили 49 человек.

Административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство» завели на 15 человек. С остальными провели разъяснительную беседу. Информации о пострадавших не поступало.

МВД проводит проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что в драке, предположительно, принимали участие выходцы из стран Средней Азии. Среди доставленных в отдел полиции были граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в столице усилят контроль за мигрантами, нарушающими порядок. Он рассказал, что по итогам недавних рейдов из страны выдворили около 200 иностранцев.