01 февраля 2024, 10:51
Появилось видео массового ДТП с участием грузовиков в Свердловской области
Пять грузовиков и четыре легковушки столкнулись в Свердловской области
В четверг, 1 февраля, пять грузовиков и четыре легковушки столкнулись на 78-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
ДТП произошло в Богдановичском районе. По предварительным данным, пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины аварии.
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В ведомстве уточнили, что на этом участке движение транспорта перекрыто в оба направления. Водителям порекомендовали выбрать для объезда автодорогу Грязновское — Асбест через город Сухой Лог.
Ранее в Челябинской области водитель нажал на кнопку автозапуска припаркованной во дворе машины, которую вечером забыл поставить на ручной тормоз. В итоге легковушка стала ездить по двору, врезаясь в другие автомобили.
Грузовики
ДТП
Свердловская область
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