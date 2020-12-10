Появилось видео крупного пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье

Пожар в лаборатории научного центра биомедицинских технологий ФМБА достиг площади 600 квадратных метров, сообщил «360» источник в экстренных службах. В распоряжении «360» оказалось видео с места возгорания. Его предоставило областное управление МЧС.

Источник «360» в экстренных службах уточнил, что обрушилась кровля горящего здания. Ранее в подмосковном управлении МЧС России сообщили, что в результате возгорания никто не пострадал. Сначала определить площадь пожара мешал плотный дым.