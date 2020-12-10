10 декабря 2020, 20:32
Появилось видео крупного пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье
Пожар в лаборатории научного центра биомедицинских технологий ФМБА достиг площади 600 квадратных метров, сообщил «360» источник в экстренных службах. В распоряжении «360» оказалось видео с места возгорания. Его предоставило областное управление МЧС.
Источник «360» в экстренных службах уточнил, что обрушилась кровля горящего здания.
Ранее в подмосковном управлении МЧС России сообщили, что в результате возгорания никто не пострадал. Сначала определить площадь пожара мешал плотный дым.