Эксклюзив 12 мая 2023, 10:57 Появилось видео крупного пожара в Дзержинском «360» показал видео с крупным пожаром в Дзержинском

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Крупный пожар произошел в Дзержинском, где загорелись покрышки. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360».

На кадрах виден столб густого черного дыма. Пожарные машины со включенными сиренами прибыли на место происшествия.

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По данным ГУ МЧС РФ по Московской области, площадь возгорания увеличилась до 1500 квадратных метров. Спасатели уточнили, что огонь охватил покрышки на всей территории площадки.

В прокуратуре Московской области уточнили, что пожар случился на складе предприятия по переработке отходов. Надзорное ведомство контролирует установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Два пожарных вертолета уже направили для тушения пожара. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Первая информация о пожаре по улице Садовая в Дзержинском появилась утром в пятницу.