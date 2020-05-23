Появилось видео, как захватчика выводят из Альфа-Банка

Видео, на котором из здания Альфа-Банка выводят захватчика в наручниках, оказалось в распоряжении «360». Мужчину провели быстро, в сопровождении нескольких сотрудников полиции.

У здания банка к тому моменту собралось несколько десятков зевак и журналистов — они, похоже, даже не заметили, что преступника вывели.

В ближайшее время его будут допрашивать. ТАСС сообщал, что ожидается и психиатрическая экспертиза. По словам собеседника агентства, захватчик вел себя неадекватно.

35-летний житель зашел в московское отделение Альфа-Банка днем 22 мая. Он взял в заложники посетителя и начал угрожать взорвать здание, но никаких требований не предъявлял. Своему заложнику он начал рассказывать об Ольге Бузовой, а тот все транслировал в прямой эфир Instagram.

В Альфа-Банке назвали эту ситуацию «хулиганством», хотя угроза взрыва — это куда более серьезная статья. За захват заложников преступнику светит до десяти лет тюрьмы. Все обстоятельства происшествия выясняют следователи.